Москва недооцінює єдність НАТО – Столтенбрег

Генеральний секретера Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що Російська Федерація недооцінює єдність НАТО та партнерів Альянсу, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Відповідаючи на питання журналістів, як змусити Москву поважати міжнародне право та посилити тиск на неї, Столтенберг зауважив, що насправді Російська Федерація недооцінює єдність Північноатлантичного альянсу та союзних об’єднанню держав. Саме тому, на думку генсека, необхідно і надалі зберігати економічні санкційні обмеження до тих пір, поки Російська Федерація не змінить свою поведінку на міжнародній арені. Крім того, Столтенбрег додав, що Москва також недооцінює той факт, що держави НАТО підвищують витрати на оборонну сферу.
Генеральний секретар НАТО зауважив, що на даний момент світова спільнота має показати свою рішучість та єдність, адже саме це, на його думку, дозволить Російській Федерації побачити, які наслідки будуть у співпраці з Альянсом, а не конфронтацією. Невідомо, коли цей день настане, але врешті-решт Росія усвідомить, що шляху послаблення єдності НАТО не існує, запевнив Столтенберг.