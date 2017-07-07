ЗМІ повідомили про перші домовленості Трампа і Путіна

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін в п'ятницю, 7 липня, на полях саміту країн G20 в Гамбурзі вперше провели особисту двосторонню зустріч, передає replyua.net. Агентство AP, посилаючись на американських офіційних осіб, повідомляє, що Трамп і Путін вже досягли перших результатів: вони домовилися про припинення вогню в південно-західній частині Сирії з 9 липня, передає DW. Про це буде оголошено найближчим часом. Джерела зазначили, що вони не уповноважені обговорювати цю тему публічно, і погодилися розмовляти з AP лише на умовах анонімності.
Журналісти AP зазначили, що до домовленостей Москви і Вашингтона приєдналися також Ізраїль і Йорданія. Як повідомив представник американського державного департаменту, Путін і Трамп проводили переговори близько двох з половиною годин. Тим часом Білий дім раніше повідомляв, що тривалість цієї зустрічі складе близько 30 хвилин.
Зазначимо, що Дональд Трамп і Володимир Путін вперше зустрілися під час відкриття саміту G20 в Німеччині. Лідери двох країн потиснули один одному руки і сіли за один стіл під час привітання учасників саміту канцлером Німеччини Ангелою Меркель.