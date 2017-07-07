Я очікую на позитивні результати співробітництва з Москвою – Трамп

Американський президент Дональд Трамп провів вперше офіційну зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
В зв’язку з цим Трамп повідомив журналістам, що очікує на позитивні результати співробітництва з Росією. Президент Сполучених Штатів Америки відмітив, що вони Путіним обговорили різноманітні теми і він гадає, що ці переговори «були дуже добрими». Він додав, що очікується ще одна розмова з главою Російської Федерації і він вважає «за честь бути нині тут».
Варто нагадати, раніше повідомлялося, що, крім першої зустрічі лідерів США та Росії, заплановані спільні тристоронні переговори президента Франції Еммануеля Макрона, німецького канцлера Ангели Меркель та російського президента Володимира Путіна. Передбачається, що сторони мають обговорити питання стабілізації ситуації на Донбасі та реалізації Мінських домовленостей. Як повідомив напередодні представник Кремля Юрій Ушаков, тристороння зустріч відбудеться в суботу, 8 липня, за робочим сніданком.