Для зустрічі з Трампом Росія виділила вдвічі більше часу, ніж США

Стали відомі подробиці зустрічі президента Росії Володимира Путіна з главою США Дональдом Трампом. Згідно з інформацією Білого Дому, для зустрічі лідерів РФ і США у Трампа відведено лише 35 хвилин. А ось у Путіна на зустріч виділили понад годину. Як передає replyua.net, така інформація оприлюднена Білим домом в розкладі зустрічей американського лідера на полях саміту країн «Великої двадцятки» (G20).
Переговори мали початися о 16:45 за київським часом, а вже о 17:20, згідно з графіком Трампа, він планував відправитися до свого готелю. При цьому в Кремлі на зустріч Путіна з президентом США відвели 1 годину і 15 хвилин. Це випливає з графіка російського президента, який розповсюдила прес-служба Кремля перед самітом, повідомляє РБК.
«Перша зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа на саміті G20 запланована на другу половину дня п'ятниці, 7 липня, на 15:45 за місцевим часом (16:45 мск)», - сказано в повідомленні. Після цього Путін зустрітися з прем'єром Японії Сіндзо Абе. Нагадаємо, в Гамбурзі стартував саміт «Великої двадцятки» - G20. Саміт почався з церемонії офіційної зустрічі канцлером Німеччини Ангелою Меркель глав делегацій держав-учасниць. Крім того, на саміт запрошені голова уряду Іспанії та прем'єр-міністр Сінгапуру, лідери Нідерландів і Норвегії, В'єтнаму, Сенегалу, Гвінеї.