Країни «Великої сімки» звернулися із важливою заявою щодо пенсійної реформи в Україні

Посли країн «Великої сімки» закликали Верховну Раду України наступного тижня прийняти пенсійну реформу. Про це інформує replyua.net. «Пенсійна реформа є одним з найбільших викликів для будь-якого уряду, і ми хотіли б відзначити політичну мужність і далекоглядність, з якими керівництво України втілює давно назрілу реформу», - сказано в заяві послів.
Повідомляється, що сьогодні пенсіонери становлять понад чверть населення України; середній розмір пенсій надзвичайно низький, при цьому витрати на пенсії в Україні - 11% ВВП - є одними з найвищих в Європі.
«Ця невідповідність свідчить про необхідність відновити належний соціальний договір між державою та її громадянами, а також швидко прийняти пенсійну реформу, яка підвищує справедливість, передбачуваність і стабільність системи», - сказано в заяві. Посли країн «Великої сімки» вважають, що запропонована урядом пенсійна реформа, розроблена в тісній співпраці з МВФ і Світовим банком, відповідає цим цілям. Зазначимо, що згідно з календарним планом Верховної Ради, пленарний тиждень 11-14 липня - остання в поточній сесії парламенту перед відходом на літні канікули.