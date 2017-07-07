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Трамп – Путину: «Для меня честь встретиться с вами, РФ и США ждут позитивные события»

Трамп – Путину: «Для меня честь встретиться с вами, РФ и США ждут позитивные события»
В эти минуты в Гамбурге проходит первая личная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, перед встречей главы двух стран отказались отвечать на вопросы журналистов и сразу проследовали в зал переговоров.

Сообщается, что несколько минут спустя туда пригласили и представителей прессы. Первым начал беседу американский президент – он произнес всего несколько слов. После чего Путин также поприветствовал Трампа и отметил важность этих переговоров. Сделав эти краткие заявления, лидеры дали понять, что открытая для прессы часть встречи завершилась. После того, как журналисты удалились, встреча продолжилась в закрытом режиме.

Позже стали известны слова, сказанные президентом США. «У нас уже были очень хорошие переговоры. И мы проведем еще одни переговоры прямо сейчас, и такая практика будет продолжаться и в дальнейшем. Мы рассчитываем, что Россию и США... впереди ждут позитивные события. И это честь быть здесь с Вами», заявил Дональд Трамп.
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