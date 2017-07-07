В ООН підпишуть договір про заборону ядерної зброї без США і Росії

Договір про заборону ядерної зброї підпишуть в ООН без участі Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки. Як передає replyua.net, документ винесуть на затвердження учасників Конференції по переговорам у п'ятницю, 7 липня, повідомляє Центр новин ООН. Текст проекту договору вдалося узгодити в ході міжурядових переговорів без участі цілої низки держав, в тому числі США і Росії, повідомила голова Конференції - Постійний представник Коста-Ріки при ООН Елейн Уайт-Гомес.
Вона висловила надію, що в п'ятницю на пленарному засіданні цей текст буде прийнятий консенсусом. «Це буде історичний момент і у нас буде перше багатостороння угода про ядерне роззброєння за останній 20 років», - оголосила Елейн Уайт-Гомес.
Рішення про підготовку договору було прийнято Генеральною Асамблеєю ООН в грудні 2016 року. Відповідну резолюцію підтримали 123 держави, в той час як ядерні держави, включаючи Росію, і ще близько 30 країн, проголосували «проти». Китай став єдиним з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, хто утримався під час голосування. Резолюція постановила провести конференцію з метою вироблення «юридично зобов'язуючого інструменту для заборони ядерної зброї, який призведе до його повної ліквідації».