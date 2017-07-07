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«Встреча века»: появились первые совместные снимки Трампа и Путина

«Встреча века»: появились первые совместные снимки Трампа и Путина
В эти минуты в немецком Гамбурге проходит личная встреча президентов Соединенных Штатов и России – Дональда Трампа и Владимира Путина.

Как информирует replyua.net, несколько часов назад лидеры государств смогли впервые пожать друг другу руки. Знакомство Путина и Трампа состоялось несколькими часами ранее: они оказались в одном зале после того, как Ангела Меркель встретила всех глав государств «Большой двадцатки». Чуть позже президенты двух стран оказались за одним столом, причем организаторы первого рабочего заседания сделали так, чтобы Путин и Трамп сидели рядом. Напротив них «посадили» Жана-Клода Юнкера. Во время первой короткой встречи-знакомства Путин и Трамп обменялись всего несколькими фразами и отметили, что с нетерпением ждут личной встречи, которая уже началась в 17 часов по киевскому времени.

Отметим, что еще ни один саммит «Большой двадцатки» не получал такой огласки. Обычно саммиты проходили в обычном режиме, однако на этот раз все мировые СМИ внимательно следят за происходящим в Гамбурге. Как отмечают эксперты, главными персонами на саммите станут Путин и Трамп.

«Встреча века»: появились первые совместные снимки Трампа и Путина
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