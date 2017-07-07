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Политик: Путин собирается завербовать Трампа

Политик: Путин собирается завербовать Трампа
Владимир Путин всеми способами постарается понравиться Дональду Трампу во время личной встречи, а также будет убеждать президента США в своей правоте и попытается заслужить доверие. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал российский оппозиционер Михаил Касьянов, отметив, что президент России попытается завербовать Трампа.

«Путин будет увлеченно рассказывать Трампу про антиконституционный переворот в Украине, про злых и брутальных украинцев, которые постоянно нарушают минские договоренности и нападают на свободолюбивых ополченцев. Путин будет поражать собеседника знанием всех деталей и мельчайших подробностей происходящего. Фактически долгожданную встречу Путин попытается использовать для своего рода вербовки», считает Касьянов. По его словам, будет обсуждаться и ситуация в Сирии, и Путин обязательно заговорит о Башаре Асаде – о легитимности сирийского лидера.

Касьянов также отметил, что он не ждет от этой встречи никаких признаков налаживания отношений между Россией и США, и конструктива не будет, однако Путин, как очень опытный человек и политик, попытается отыскать слабые стороны американского президента, чтобы потом сыграть на них. Напомним, что в эти минуты в Гамбурге проходит встреча Путина и Трампа.
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