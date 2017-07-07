Трамп: с нетерпением жду встречи с мировыми лидерами, особенно с Владимиром Путиным

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, поделился своими ожиданиями от саммита «Большой двадцатки», который сегодня стартует в немецком Гамбурге.
В частности, как передает replyua.net, Трамп признался, что больше всего он ждет встречу с Владимиром Путиным, российским президентом. Об этом глава США написал на своей странице в Твиттере. «Я с нетерпением жду все сегодняшние встречи с мировыми лидерами, в том числе встречу с Владимиром Путиным. Многое надо обсудить», отметил Трамп. Напомним, что ранее американские СМИ сообщили детали предстоящей встречи Путина и Трампа, которая состоится впервые с момента вступления Трампа в должность президента США.
Источник отметил, что на встрече будут также присутствовать Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, Сергей Лавров, министр иностранных дел России, и два переводчика. Встреча глав двух государств запланирована примерно на пять часов вечера по киевскому времени, и, как отметило российское агентство ТАСС, переговоры будут продолжаться не менее получаса.