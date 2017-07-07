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Политолог: как на саммите отнесутся к Путину, и что скажет ему Трамп?

Политолог: как на саммите отнесутся к Путину, и что скажет ему Трамп?
На саммите «Большой двадцатки» будет уже традиционная повестка дня, поэтому ждать каких-то сюрпризов не стоит, однако для Украины важна не рутинная сторона саммита, а атмосфера, которая создастся вокруг него. Как сообщает replyua.net, об этом политолог Александр Сушко пишет на Новом времени.

По его словам, Дональд Трамп впервые появится на таком крупном форуме, и именно к его заявлениям будет приковано намного больше внимания, чем к повестке дня форума. «Взаимодействие в треугольнике США-Россия-ЕС весьма интересное. Как и то, какие будут высказывания других крупных незападных стран мира на темы, интересующие нас: будут ли признаки какого-то группирования стран с участием России, будут ли признаки солидарности с Россией со стороны крупных незападных стран. Это то, за что борется Путин, хотя и неудачно», отмечает Сушко.

По его словам, будут дискуссии по многим вопросам, в том числе и по Минскому процессу, но проблемы решить не удастся, - у Макрона имеется какой-то план, но его еще никто не видел, также интересно, что предложат, и предложат ли вообще, другие лидеры.
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