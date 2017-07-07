Политик: формат встречи Путина и Трампа не будет унизительным для президента России

Леонид Гозман, российский оппозиционный политик, заявил о том, что формат встречи Владимира Путина и Дональда Трампа для российского президента точно не будет унизительным, поскольку он будет всячески растягивать разговор с американским президентом.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Гозман подчеркнул, что сам Путин никогда не согласится на унизительный формат переговоров, и, вероятнее всего, встреча пройдет в положенном, нормальном формате. «Я думаю, что он не будет очень коротким – именно потому, что господин Путин заинтересован в том, чтобы создать впечатление серьезных переговоров. Он как-то затянет Дональда Трампа в более или менее длительный разговор - будет задавать какие-то вопросы, будет что-то рассказывать», отметил политик.
По его словам, невозможно резко прервать беседу с главой государства, и Трамп никогда не скажет Путину, что у него на встречу отведено лишь 15 минут, поэтому ему уже пора идти. Гозман подчеркнул, что встреча точно не продлится 15 минут, и она будет растянута, причем благодаря российскому президенту.