На переговорах Трампа и Путина будут присутствовать 4 человека

На первой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет сегодня, 7 июля, после обеда, помимо двух переводчиков, будут присутствовать Сергей Лавров, глава российского МИДа, и Рекс Тиллерсон, госсекретарь США.
Как сообщает replyua.net, такая информация появилась на американском портале Axios, который ссылается на собственные источники. По словам источника, уже известны и время встречи, и темы переговоров, и имена всех участников. По сведениям источника, на встрече Трампа и Путина будут присутствовать главы внешнеполитических ведомств двух стран и два переводчика – всего шесть человек. Планируется, что переговоры начнутся в 16.45 по киевскому времени, и они продлятся около получаса. Главы двух государств и главы внешнеполитических ведомств США и России будут говорить о войне в Сирии и о ситуации в Украине.
Кроме того, будут обсуждаться вопросы стратегической стабильности. Ранее агентство ТАСС сообщило со ссылкой на собственный источник о том, что встреча Путина и Трампа начнется в пять часов вечера в помещении, которое было отведено делегации из Соединенных Штатов. О продолжительности встречи российский источник ничего не сообщил.