Росія в ООН не визнає випробування КНДР міжконтинентальної ракети

Північна Корея провела 4 липня випробування ракети середньої дальності, а не міжконтинентальної балістичної ракети. Як інформує replyua.net, про це заявляє російська делегація в ООН, і пропонує внести цю правку в ініційовану США заяву для преси Ради Безпеки ООН. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на обізнані в ситуації джерела в ООН. Росію в цьому питанні підтримав Китай.
«Американська делегація запропонувала проект заяви для преси СБ ООН, в тексті якого йдеться, що Радбез засуджує запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети. Росіяни, посилаючись на дані свого міністерства оборони, внесли пропозицію замінити термін «міжконтинентальна» на «ракету середньої дальності», - заявило джерело.
У проекті заяви для преси, зокрема, йдеться про те, що Рада Безпеки провела екстрену зустріч, реагуючи на останнє ракетне випробування режимом КНДР, що порушує відразу сім резолюцій Радбезу. Підкреслюється, що це становить загрозу міжнародному миру і безпеці. Більше того, в проекті документа зазначається, що, з огляду на численні попередження на адресу Пхеньяна, члени Ради Безпеки ООН готові негайно розпочати роботу над посиленням обмежувальних заходів проти Північної Кореї.