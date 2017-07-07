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Трамп може наважитись на залучення США до процесу врегулювання ситуації на Донбасі – експерт

Трамп може наважитись на залучення США до процесу врегулювання ситуації на Донбасі – експерт
Американський президент Дональд Трамп може прийняти рішення щодо залучення США до процесу стабілізації ситуації на сході України, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Відповідну думку озвучила російський політолог Лілія Шевцова. Вона вважає, що майбутня зустріч Трампа та Путіна в рамках саміту Великої двадцятки не стане реальним кроком і прикладом просування в питанні щодо стабілізації ситуації на Донеччині та Луганщині. Для того, щоб досягти цього необхідно розуміння Вашингтону, що варто зробити для цього і готовність Москви робити це. Наразі, не думку Шевцової, такі умови відсутні. Однак при цьому експерт не виключає, що американський президент може ухвалити рішення щодо включення США до процесу врегулювання. Зокрема, на рівні представники держави, який буде грати роль Вікторії Нуланд. За таких умов США варто буде узгоджувати власну позицію надалі з представниками Києва, Парижа та Берліну. Але в будь-якому разі Шевцова вважає, що такий крок буде позитивним.

Водночас політолог додала, що той факт, що президент України зустрівся з Трампом раніше за президента Росії є насправді наслідком збігу обставин. На це, на її думку, вплинула антиросійська консолідації у самому Вашингтоні та належні дипломатичні зусилля Києва. Завдяки цьому ця зустріч змогла набити символічне значення, від якого треба перейти до реальних дій.
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