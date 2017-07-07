У ЗМІ з’явилися подробиці майбутньої зустрічі Трампа та Путіна

Напередодні майбутньої двосторонньої зустрічі між президентами США та Росії, інтерес світових ЗМІ до цієї теми зростає. Наразі журналістам вдалося отримати деякі подробиці перемовин Дональда Трампа та Володимира Путіна, що має стати першою зустріччю 45-го глави США з російським колегою. Про це розповість replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Зокрема, відомо, що зустріч Трампа та Путіна в рамках саміту країн Великої двадцятки має відбутися в другій половині дня в п’ятницю, 7 липня. Графік передбачає, що бесіда президентів Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації триватиме близько години, розпочнеться ближче до 16 години. За даними журналістів, перемовини відбуватимуться в приміщенні виставкового центру Гамбурга, що і використовується в якості місця для основних заходів саміту G20.
Варто нагадати, раніше представник Володимира Путіна Юрій Ушаков, який спеціалізується на зовнішньополітичних питаннях, повідомляв журналістам, що під час майбутньої зустрічі президентів США та Росії, буде винесено на обговорення ситуацію в Сирії та Україні.