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Трамп та Меркель розкритикували один одного під час зустрічі напередодні саміту G20

Трамп та Меркель розкритикували один одного під час зустрічі напередодні саміту G20
Сьогодні, 6 липня, американський президент Дональд Трамп прибув до Німеччини, де він мав зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель, в ході якої лідери двох країн обмінялися критичними зауваженнями на адресу один одного, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Зокрема, Меркель дозволила собі заявити, що країни Європи не можуть більше повністю покладатись на США як на партнера на міжнародній арені, поки нинішній американський президент і далі просуває політику «Америка понад усе». Також канцлер Німеччини додала, що Берлін може співпрацювати з офіційним Пекіном для вирішення міжнародних проблем.

В свою чергу Дональд Трамп теж не змовчав і розкритикував міграційну політику Німеччини. Зокрема, 45-й глава США дозволив собі негативно відгукнутися щодо німецької програми розширення прийому мігрантів тоді, коли Вашингтон навпаки обстоює ідею обмеження в’їзду до США жителів країн переважно мусульманським населенням, бажаючи в такий спосіб попередити можливі теракти. Щоправда під час спільної прес-конференції Трамп також заявив, що він має дещо спільне з Меркель, нагадавши про попередню інформацію, що телефони Меркель прослуховували за адміністрації Обами, тоді як і сам Трамп повідомляв раніше , що за вказівкою його попередника телефонні розмови в його офісі також прослуховували. Однак останнє досі й не було нічим підтверджено. Меркель же в ході прес-конференції ніяк не відреагувала на такі спроби Трампа пожартувати.
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