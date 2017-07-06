Трамп звинуватив РФ в дестабілізації ситуації в Європі

Очільник Білого дому Дональд Трамп назвав поведінку Росії в Східній Європі дестабілізуючим. Про це він заявив на прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Варшаві, про що інформує replyua.net. «Ми працюємо з Польщею і відповідаємо на російські дії і дестабілізуючу поведінку Росії», - сказав він.
За словами Трампа, «альянс між Польщею і НАТО носить критичний характер для стримування конфліктів і для того, щоб війна ніколи не розорила вас, і щоб світ став безпечнішим місцем». «Америка прихильна миру і безпеці в Центральній і Східній Європі», - зазначив президент США.
Раніше повідомлялося, що президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп на зустрічі в Гамбурзі обговорять питання Сирії та України, а також питання стратегічної стабільності і актуальні сюжети двостороннього порядку денного. Відповідну заяву оприлюднив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. За його словами, Сирія і Україна, природно, «будуть в центрі, але цим порядок денний не вичерпується». «Ми сподіваємося, що часу першим особам буде достатньо для того, щоб обговорити і інші питання, в тому числі питання стратегічної стабільності, цілу низку двосторонніх сюжетів», - сказав Рябков журналістам в Москві.