Япония и ЕС обсудят противодействие российской агрессии

6 июля, в Брюсселе, пройдет двусторонний саммит Японии и Евросоюза, во время которого будет обсуждаться и украинский вопрос. Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, также стороны будут обсуждать консолидацию международных усилий в том, что касается противостоянию агрессии со стороны России.
«Лидеры обсудят ситуацию в Украине, в частности, по поводу помощи государству и в контексте дальнейших отношений с Россией», заявил один из европейских дипломатов. Кроме того, центральными темами обсуждения на саммите станут война в Сирии, ситуация на Ближнем Востоке, отношения стран с Северной Кореей. Предполагается обсудить планы по борьбе с международным терроризмом, противодействие изменениям климата, сотрудничество в области безопасности, а также миграционный кризис в Европе.
В то же время среди главных ожиданий саммита должно стать объявление о заключении политического соглашения ЕС – Япония о свободной торговле, а также двустороннего соглашения о стратегическом партнерстве. Напомним, что завтра в Гамбурге начнется саммит «Большой двадцатки», где впервые встретятся президенты РФ и США.