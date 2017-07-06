России еще рано праздновать победу из-за проблем Запада – Шевцова

В своей статье для «Радио Свобода» политический эксперт из России Лилия Шевцова пишет, что хотя страны Запада потеряли приоритеты развития, а в Евросоюзе и Соединенных Штатах четко просматриваются проблемы с лидерством, Кремлю не стоит радоваться этим процессам и пить шампанское, сообщает replyua.net.
В качестве подтверждения своих слов политолог акцентировала внимание на «трагикомическую ситуацию с Дональдом Трампом», когда почти каждый день появляется та или иная причина, чтобы унизить американского президента. В свою очередь, глава британского правительства Тереза Мэй, продолжила Шевцова, также совершила «выстрел в свою ногу», так как назначила выборы и очень верила, что одержит абсолютную победу, однако в конечном итоге ее ожидало сокрушительное поражение. Что касается ЕС, то он, по словам политолога, «напоминает дом престарелых», которым неясно, кто и каким образом управляет.
И все же, пишет Шевцова, с реквием спешить совершенно не стоит, так как мировое сообщество не раз видело, как Кремль откупоривал шампанское, но скоро становилось ясно, что это было совершенно напрасно.