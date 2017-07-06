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Казарин: Трамп никогда не станет таким же лидером, как Путин, и только по одной причине

Казарин: Трамп никогда не станет таким же лидером, как Путин, и только по одной причине
Дональд Трамп, в отличии от российского президента, не обладает расширенными полномочиями, и он не может единолично принимать важные решения, поэтому он никогда не сможет стать таким же лидером, как Владимир Путин, поскольку каждый свой шаг он согласовывает со всеми ветвями американской власти.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Павел Казарин, известный журналист. «Я не думаю, что Дональд Трамп эквивалентен Владимиру Путину в своем суверенитете, в способности делать ошибки без оглядки на кого-бы то ни было», считает Казарин. Также он отметил еще одну особенность, которая присутствует лишь в России, - Россия является страной без институтов, поскольку там нет ни института независимого суда, ни института парламента, и все российские законодатели являются людьми, которые только выполняют желания президента Путина.

«Трамп не волен единолично принимать любые решения. Ему решения приходится согласовывать с ближайшим окружением, Сенатом, Конгрессом, генпрокурором. Мы видим, как суды могут опротестовывать его указы», добавил Казарин.
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