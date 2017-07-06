валюта
СпецтемаЧерговий ніж у спину Путіна від Ердогана

США втрачають свої позиції у світовій політиці – Меркель

США втрачають свої позиції у світовій політиці – Меркель
Світовий порядок трансформується, а співвідношення сил в міжнародній політиці змінюється. Як інформує replyua.net, таку заяву зробила канцлер ФРН Ангела Меркель в інтерв'ю тижневику Zeit напередодні саміту G20. За словами Меркель, вона має на увазі посилення ролі Китаю і Індії, а також небажання нової адміністрації США грати роль гаранта світового порядку в усіх регіонах.

«Дійсно, світовий порядок змінюється, зміщується співвідношення сил», - зазначила вона в інтерв'ю, публікація якого запланована на сьогодні, 6 липня. Зміну в підходах Вашингтона, за її словами, «можна розцінювати і як хорошу, і як погану новину, в залежності від теми». Проте, додала Меркель, де б протягом останніх десятиліть американці не виступали в якості гаранта світового порядку, завжди, м'яко кажучи, було багато критики. Канцлер Німеччини при цьому визнала, що для Берліна відмова= США від своїх позицій «є серйозним викликом».

«Якщо американці раптом заявлять, що вони не хочуть більше вести боротьбу з міжнародним тероризмом, буде дуже складно», - заявила вона. Канцлер підкреслила, що ФРН і США «зацікавлені в безпеці і мирі, тому повинні переслідувати спільні цілі». Вона також зізналася, що не відмовляється від своєї заяви про те, що часи, коли Європа могла повністю покладатися на США, пройшли.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Эксперт: турбины Siemens в Севастополе – это час истины для Украины

Срочно: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии
Важное за сутки
05 июл 2017
11387

Генерал: Россия располагает абсолютно всеми данными об Украине – начиная от настроений в обществе и заканчивая состоянием армии

Дмитрий Уманец, генерал-лейтенант запаса, заявил о том, что власти России имеют доступ абсолютно ко всей информации, касающейся Украины – от настроений в обществе до состояния украинских Вооруженных

05 июл 2017
9430

Политолог: крупнейшая геополитическая катастрофа произошла еще три года назад

Андрей Пионтковский, известный российский политолог и журналист, считает, что самая крупная геополитическая катастрофа произошла в 2014 году, и она стала крупнейшей не в 21, а в 20 веке. Как передает

Последние новости

В «ДНР» бойовики почали готуватися до евакуації

Стало известно, с кем встретится Тиллерсон в Киеве

Двоє високопосадовців «Укрзалізниці» «погоріли» на великому хабарі – ГПУ

Казарин: Трамп никогда не станет таким же лидером, как Путин, и только по одной причине

В МИД Польши озвучили способ прекращения российской агрессии в Украине

Политик: уже через несколько лет США преподнесут России самый неприятный сюрприз

России еще рано праздновать победу из-за проблем Запада – Шевцова

Портников: со стороны Польши это даже не измена Украине, а настоящее предательство

Тиллерсон назвал главную тему переговоров Путина и Трампа

США втрачають свої позиції у світовій політиці – Меркель

Шок: Янукович захотел возвращения Крыма в состав Украины

Росія завдала удару по Сирії найновішими ракетами

СМИ: Путин не станет баллотироваться в президенты от «Единой России»

В ближайшие дни от ледника Ларсена отколется крупнейший за всю историю айсберг

США готові до застосування сили проти КНДР – Хейлі

В Україні почала роботу поліцейська академія

Подписан указ о создании полицейской академии в Украине

«Иначе разрушится все»: Фурса пояснил, чего Украине нельзя делать

В Польше пояснили, как ЕС может подавить российскую агрессию

Пономарь: долгожданная Гаага и отличная новость от НАТО

 Новости за день