США втрачають свої позиції у світовій політиці – Меркель

Світовий порядок трансформується, а співвідношення сил в міжнародній політиці змінюється. Як інформує replyua.net, таку заяву зробила канцлер ФРН Ангела Меркель в інтерв'ю тижневику Zeit напередодні саміту G20. За словами Меркель, вона має на увазі посилення ролі Китаю і Індії, а також небажання нової адміністрації США грати роль гаранта світового порядку в усіх регіонах.
«Дійсно, світовий порядок змінюється, зміщується співвідношення сил», - зазначила вона в інтерв'ю, публікація якого запланована на сьогодні, 6 липня. Зміну в підходах Вашингтона, за її словами, «можна розцінювати і як хорошу, і як погану новину, в залежності від теми». Проте, додала Меркель, де б протягом останніх десятиліть американці не виступали в якості гаранта світового порядку, завжди, м'яко кажучи, було багато критики. Канцлер Німеччини при цьому визнала, що для Берліна відмова= США від своїх позицій «є серйозним викликом».
«Якщо американці раптом заявлять, що вони не хочуть більше вести боротьбу з міжнародним тероризмом, буде дуже складно», - заявила вона. Канцлер підкреслила, що ФРН і США «зацікавлені в безпеці і мирі, тому повинні переслідувати спільні цілі». Вона також зізналася, що не відмовляється від своєї заяви про те, що часи, коли Європа могла повністю покладатися на США, пройшли.