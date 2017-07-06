Тиллерсон назвал главную тему переговоров Путина и Трампа

Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, заявил о том, что на полях саммита «Большой двадцатки» Владимир Путин и Дональд Трамп будут обсуждать ситуацию в Сирии.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США, Тиллерсон подчеркнул, что США выдвигают только одно требование ко всем сторонам конфликта в Сирии – это стабильность в регионе. «Перед отлетом на саммит Большой двадцатки в Гамбурге я бы хотел прокомментировать нынешнюю тему ситуации в Сирии, которую президент Трамп намерен поднять на встрече с российским президентом Путиным», заявил госсекретарь. По его словам, Россия является единственным гарантом президентства Башара Асада в Сирии, и Кремль вдвойне ответственен за то, чтобы в Сирии наступил мир, а нужды народа были полностью удовлетворены.
«Россия также обязана не допускать любого повторного применения любого химического оружия режимом Асада», подчеркнул Рекс Тиллерсон. Напомним, что Путин и Трамп встретят уже завтра, в Гамбурге, во второй половине дня.