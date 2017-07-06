США готові до застосування сили проти КНДР – Хейлі

Сполучені Штати Америки готові застосувати військову силу проти КНДР, якщо це буде необхідно для припинення її ядерної програми. Як інформує replyua.net з посиланням на Reuters, про це заявила американський постпред в ООН Ніккі Хейлі. «Одна з наших можливостей полягає у наявності великої військової сили. Ми будемо використовувати її, якщо будемо змушені, але ми б вважали за краще не йти в цьому напрямку», - сказала Хейлі.
При цьому дипломат зазначила, що Сполучені Штати вважають найкращим варіантом глобальні дипломатичні дії проти Пхеньяну за випробування балістичної ракети, яка може завдати удару по Алясці. В ході свого виступу на нараді Ради безпеки, вона підкреслила, що офіційний Пхеньян «швидко закриває можливості для дипломатичного вирішення і США приготувалися захищати себе і союзників».
Крім того, Хейлі повідомила, що Вашингтон готує новий список санкцій пакет відносно Пхеньяну. Ще одним методом тиску на КНДР може стати введення санкцій відносно країн, які співпрацюють з Північною Кореєю. Вона підкреслила, що в інтересах тиску на Пхеньян, Вашингтон готовий працювати з Китаєм.