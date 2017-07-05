Канцлер ФРН та президент США зустрінуться напередодні саміту G20

Німецький канцлер Ангела Меркель та американський президент Дональд Трамп проведуть двосторонню зустріч напередодні офіційного початку саміту лідерів країн Великої двадцятки, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Таку інформацію оприлюднив прес-секретар німецької лідерки Штеффен Зайберт. Він доповів, що зустріч канцлера Німеччини з президентом Сполучених Штатів Америки запланована на четвер, 6 липня, на 18 годину. Більше деталей щодо теми розмови представників ФРН та США Зайберт не повідомив.
Варто відмітити, що це не єдина зустріч в двосторонньому форматі між лідерами країн G20, серед тих, що були раніше анонсовані. Зокрема, також 6 липня запланована зустріч Меркель з прем’єром Автсралії Малкольмом Тербуллом і турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Крім того, під час саміту Великої двадцятки має відбутись тристороння зустріч вищих представників Німеччини, Франції та Росії. Одним із ключових питань під час перемовин Ангели Меркель, Еммануеля Макрона та Володимира Путіна має стати українське питання.