Путіну нічого запропонувати Трампу – експерт

Польський політолог Пшемислав Журавський вел Граєвський, який також виконує роль радника керівника Міністерства закордонних справ Польщі вважає, що російський президент Володимир Путін не зможе нічого запропонувати главі США Дональду Трампу під час майбутніх перемовин двох лідерів в рамках саміту країн Великої двадцятки, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Політолог зауважив, що побоювання, що президент РФ намагатиметься щось виторгувати у американського президента за рахунок поступок щодо України є безпідставними. На думку польського експерта, Путін не має нічого конкретного, що може зацікавити Трампа і тому у міжнародної спільноти відсутні приводи для хвилювання.
Нагадаємо, раніше інформацію про те, що президенти Росії та Сполучених Штатів Америки матимуть двосторонню зустріч в рамках саміту Великої двадцятки в Гамбурзі 7-8 липня, підтверджували представники Вашингтону та Москви. Напередодні в американський політичний експерт та журналіст Майкл Кроулі зазначав, що анонсована зустріч Путіна та Трампа викликає занепокоєння через те, що глава США може використати її для покращення відносин з Москвою.