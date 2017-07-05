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Блогер: життя змусило Київ здійснювати агресивну контрпропаганду

Блогер: життя змусило Київ здійснювати агресивну контрпропаганду
Як інформує replyua.net, Україна стала однією з перших жертв так званої інформаційної війни. Користуючись засобами масової пропаганди, Кремль намагається показати нашу державу у найбільш невигідному світлі. Тим не менш, Київ вчиться відповідати на виклики часу. Про один із таких прикладів розповідає на власній сторінці в Фейсбук блогер Helgi Sharp.

Так, за словами блогера, обставини змусили Україну вести агресивну гру на полі контрпропаганди. Наприклад, у Гамбурзі (Німеччина), напередодні саміту «Великої двадцятки» з’явились плакати з портретами українських військових. Автори проекту під назвою «Look closely at their faces» таким чином намагаються нагадати, що Україна отримала гарантії безпеки та захисту її територіальної цілісності в обмін на відмову від ядерної зброї відповідно до Будапештського меморандуму.

Блогер нагадує, що адміністрації американського президента Дональда Трампа та його російського колеги Володимира Путіна домовились про зустріч на полях саміту «Великої Двадцятки». Передбачається, що основними темами перемовин стануть підтримка РФ сирійського диктатора Башара Асада та питання звільнення окупованих територій України. Здається, Путіна у черговий раз будуть водити обличчям по батареї – шкода тільки, що в нього до цього імунітет ще з часів петербурзьких підворіть, - зауважує блогер.
Блогер: життя змусило Київ здійснювати агресивну контрпропаганду
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