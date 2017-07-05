валюта
СпецтемаКазанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили

Портніков про скандальну заяву міністра закордонних справ Польщі: Україна потрібна Польщі не менше, ніж Польща Україні

Портніков про скандальну заяву міністра закордонних справ Польщі: Україна потрібна Польщі не менше, ніж Польща Україні
За інформацією replyua.net, український публіцист Віталій Портніков розповів чи є правильною і доречною позиція очільника зовнішньополітичного відомства Польщі Вітольда Ващиковського – відповідний допис розміщено на порталі «Еспресо».

Нагадаємо, у своєму інтерв’ю Ващиковський заявив, що Україна буцімто «з Бандерою до Європи не ввійде». Ці слова особливо збурили читачів, беручи до уваги те, що Польща останні чверть століття виступала «адвокатом» України на міжнародному просторі. Коментуючи цю заяву, Портніков зауважує, що угода про асоціацію з ЄС повністю набуде чинності лише восени цього року. Після цього – багато років роботи для виконання Копенгагенських критеріїв. На момент, коли Україна захоче (якщо захоче) постукати в двері Європейського Союзу, незрозуміло що це буде за організація, чи буде Польща її членом тощо. Єдине відомо точно – Ващиковський вже не буде визначати політику цього утворення. А тому, ультиматум, спрямований у таке далеке майбутнє – не більше, ніж нісенітниця.

З такою риторикою Польща ризикує перетворитись з суб’єкта політики в її об’єкт, як це сталось у відносинах між Грецією та Македонією. Взагалі, посягати на регіональне лідерство Варшава може лише за наявності міцного союзу з Києвом. Адже саме Україна захищає зараз поляків і весь Європейський Союз від російської агресії. Більше того, Ващиковський бачить різницю в трактуванні історії, проте закиває очі на сьогодення. Наприклад, він говорить про конфлікт з Україною, але зауважує, що не має претензій до Білорусі – авторитарної держави, яка пропустила російські війська до самого кордону з Польщею. Тому у позиції головного польського дипломата мало логіки – він не зрозумів, що відмова від підтримки України - це не зрада України. Це зрада Польщі.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Черговий ніж у спину Путіна від Ердогана

Срочно: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии
Важное за сутки
04 июл 2017
17025

Разведка США: в Кремле назревает буря

Американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor опубликовала материал, в котором говорится о том, что Владимир Путин, президент России, до сих пор пытается демонстрировать силу, но самом

05 июл 2017
10240

Журналист: в России, да и в Украине любят говорить, что Украина скоро развалится, но я приведу вам некоторые цифры

Журналист Олеся Яхно-Белковская на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что хочет сообщить немного занятных цифр, взятых из публичных источников, поскольку очень многие в Украине, а в России – тем

Последние новости

Вілкулу оприлюднили звинувачення у незаконному збагаченні

Компанія Ryanair таки підписала договір з «Борисполем»

Журналіст розповів про українські ЗМІ, які ллють воду на «млин» Москви

Путіну нічого запропонувати Трампу – експерт

Блогер: життя змусило Київ здійснювати агресивну контрпропаганду

Геращенко оприлюднила результати переговорів в Мінську

Блогер: тим, хто агітує за націоналізацію, наведу один приклад

Павло Правий: думав, що нижче впасти Саакашвілі вже не зможе. Помилявся.

Гройсман відзвітував про результати переговорів з Мей

Безвиз против Кирилловки и Бердянска: сколько украинцев сделает выбор в пользу заграничных курортов

У M.E.Doc заявили, що вірус-вимагач є і на тих комп’ютерах, які «вижили»

Портніков про скандальну заяву міністра закордонних справ Польщі: Україна потрібна Польщі не менше, ніж Польща Україні

Депутат вкрав у 90-річної киянки квартиру за 1,5 млн. грн.

У Білій Церкві конфлікт на дорозі переріс у стрілянину, є поранені

У Росії зізналися у застосуванні хімічної зброї у Сирії

Трамп не зміг знайти лімузин, який був припаркований за метр до нього

«Газпром» домовився з Угорщиною про продовження «Турецького потоку»

Дуда рассказал об интересных деталях визита Трампа в Польшу

Стало известно, за какую сумму клубы смогут купить Месси

До кінця місяця в Києві можна користуватися старими жетонами і квитками

 Новости за день