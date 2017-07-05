Портніков про скандальну заяву міністра закордонних справ Польщі: Україна потрібна Польщі не менше, ніж Польща Україні

За інформацією replyua.net, український публіцист Віталій Портніков розповів чи є правильною і доречною позиція очільника зовнішньополітичного відомства Польщі Вітольда Ващиковського – відповідний допис розміщено на порталі «Еспресо».
Нагадаємо, у своєму інтерв’ю Ващиковський заявив, що Україна буцімто «з Бандерою до Європи не ввійде». Ці слова особливо збурили читачів, беручи до уваги те, що Польща останні чверть століття виступала «адвокатом» України на міжнародному просторі. Коментуючи цю заяву, Портніков зауважує, що угода про асоціацію з ЄС повністю набуде чинності лише восени цього року. Після цього – багато років роботи для виконання Копенгагенських критеріїв. На момент, коли Україна захоче (якщо захоче) постукати в двері Європейського Союзу, незрозуміло що це буде за організація, чи буде Польща її членом тощо. Єдине відомо точно – Ващиковський вже не буде визначати політику цього утворення. А тому, ультиматум, спрямований у таке далеке майбутнє – не більше, ніж нісенітниця.
З такою риторикою Польща ризикує перетворитись з суб’єкта політики в її об’єкт, як це сталось у відносинах між Грецією та Македонією. Взагалі, посягати на регіональне лідерство Варшава може лише за наявності міцного союзу з Києвом. Адже саме Україна захищає зараз поляків і весь Європейський Союз від російської агресії. Більше того, Ващиковський бачить різницю в трактуванні історії, проте закиває очі на сьогодення. Наприклад, він говорить про конфлікт з Україною, але зауважує, що не має претензій до Білорусі – авторитарної держави, яка пропустила російські війська до самого кордону з Польщею. Тому у позиції головного польського дипломата мало логіки – він не зрозумів, що відмова від підтримки України - це не зрада України. Це зрада Польщі.