Дуда рассказал об интересных деталях визита Трампа в Польшу

Анджей Дуда, польский президент, заявил о том, что визит Дональда Трампа в Польшу будет иметь историческое значение для страны. Как передает replyua.net со ссылкой на Польское Радио, президент Польши также отметил, что приезд американского президента свидетельствует еще и о том, что Польша играет важную роль в жизни Центральной Европы.
Во время завтрашних переговоров с Трампом он намерен затронуть такие темы, как энергетическая безопасность, американское военное присутствие в Польше, а также сотрудничество в рамках Совета безопасности ООН, непостоянным членом которого Польша будет в 2018-2019 годах. Помимо этого, польский глава надеется, что ему удастся переговорить с Трампом относительно саммитов «Большой двадцатки» и убедить американского лидера в том, что Польша тоже должна в них участвовать.
Вместе с Трампом в Польшу должны прилететь Герберт Макмастер, советник президента по вопросам национальной безопасности, министры торговли и финансов, Джаред Кушнер, советник по вопросам Ближнего Востока. Скорее всего, семья Трампа будет представлена в большом составе – Иванка Трамп также должна прилететь в Польшу.