Корреспондент: вся неделя у Трампа ушла на войну против журналистов

Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге пишет о том, что вся прошедшая неделя у Дональда Трампа, американского президента, ушла только на войну с журналистами, а не на что-то другое, сообщает replyua.net.
Что касается наступившей недели, то Яковина отмечает, что она будет посвящена только саммиту «Большой двадцатки», и Трамп снова станет главным действующим лицом, переключив свое внимание с журналистов на Владимира Путина. «Мировая пресса очень ждет этого события, ожидая от него каких-то серьезных договоренностей, однако мне кажется, что зря она это делает. Во-первых, Трампу и Путину совершенно не о чем сейчас говорить. Их позиции почти по всем важным вопросам не совпадают или даже прямо противоречат друг другу. Почвы для диалога попросту нет», отметил корреспондент.
По его словам, оба президента демонстрируют симптомы неадекватности, причем с каждым днем они проявляются все сильнее, и когда «наполеоны из одной палаты» ищут общий язык, это практически нереально, не говоря уже о том, чтобы как-то сотрудничать.