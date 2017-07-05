валюта
СпецтемаКазанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили

Белый дом: встреча Трампа и Путина будет непримечательной

Белый дом: встреча Трампа и Путина будет непримечательной
В Белом доме прокомментировали предстоящую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, президентов США и России. Как информирует replyua.net со ссылкой на Лос-Анджелес Таймс, в Белом доме подчеркнули, что встреча двух лидеров станет «обычными двусторонними переговорами», которые ничем не будут отличаться от других встреч на полях саммита «Большой двадцатки».

Такое заявление прозвучало от Линдсей Уолтерс, официального представителя Белого дома. Отмечается, что встреча президентов США и России уже полностью подтвердилась. Однако от нее не ожидают каких-то необычных результатов. Также у американского лидера на этот день запланирована встреча с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Помимо этого, в расписании Трампа другие встречи с лидерами Мексики, Японии и некоторых других стран. Нужно отметить, что многие эксперты уже высказывались о том, что переговоры Путина и Трампа будут короткими – у обоих президентов 7 и 8 июля расписаны буквально по минутам.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Разведка США: в Кремле назревает буря

Срочно: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии
Важное за сутки
04 июл 2017
14650

Разведка США: в Кремле назревает буря

Американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor опубликовала материал, в котором говорится о том, что Владимир Путин, президент России, до сих пор пытается демонстрировать силу, но самом

04 июл 2017
11511

Україна йде в майбутнє: російський вчений розбурхав соцмережі своїм дописом

Вже доволі тривалий час у соціальних мережах обговорюють скандальний допис російського вченого-фізика та блогера Валентина Гаденоффа. Науковець, який постійно проживає у Швеції, приїхав до Києва з

Последние новости

Стало известно, за какую сумму клубы смогут купить Месси

До кінця місяця в Києві можна користуватися старими жетонами і квитками

Львовский аэропорт и аэропорт «Борисполь» продадут частным лицам

Есть всего два пути для смещения Путина – российский историк

У Кабміні прийняли важливі зміни для отримання паспорту України

КГГА: самое большое число переселенцев с Донбасса проживает в Киеве

Власти Львова прокомментировали процесса вывоза мусора из города

Позбавлений прав п’яний депутат від «Опоблоку» влаштував ДТП і втік

Эксперты назвали самые дешевые и полезные продукты для пищеварения

Нова резолюція ОБСЄ визнає Росію окупантом

«Это же Стейтем!», - пользователей взбудоражил новый образ Яценюка

Спецслужбы РФ начали подготовку информационных спецопераций к визиту Путина в Гамбург

У Держдепі США заявили про незадоволення роботою Трампа і Тіллерсона

Українські оператори не підтримали запровадження 4G - експерт

Лозовий звинуватив Луценка у святотатстві та закликав поклонитися мощам

У Одеській області внаслідок вибуху бензовозу і пожежі на нафтобазі одна людина постраждала

Журналист: всю «ДНР» можно уже мышьяком травить, чтобы народ не мучился!

Синоптик: и снова Украину зальет дождями, ожидается холодная погода

У Києво-Печерській Лаврі УПЦ МП знищує світову спадщину ЮНЕСКО

Корреспондент: вся неделя у Трампа ушла на войну против журналистов

 Новости за день