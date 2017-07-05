Белый дом: встреча Трампа и Путина будет непримечательной

В Белом доме прокомментировали предстоящую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, президентов США и России. Как информирует replyua.net со ссылкой на Лос-Анджелес Таймс, в Белом доме подчеркнули, что встреча двух лидеров станет «обычными двусторонними переговорами», которые ничем не будут отличаться от других встреч на полях саммита «Большой двадцатки».
Такое заявление прозвучало от Линдсей Уолтерс, официального представителя Белого дома. Отмечается, что встреча президентов США и России уже полностью подтвердилась. Однако от нее не ожидают каких-то необычных результатов. Также у американского лидера на этот день запланирована встреча с немецким канцлером Ангелой Меркель.
Помимо этого, в расписании Трампа другие встречи с лидерами Мексики, Японии и некоторых других стран. Нужно отметить, что многие эксперты уже высказывались о том, что переговоры Путина и Трампа будут короткими – у обоих президентов 7 и 8 июля расписаны буквально по минутам.