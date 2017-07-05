НАТО готує відповідь на кібератаку – The Times

За повідомленням The Times, глобальна кібератака минулого тижня була демонстрацією сили країни і заслуговує на симетричну відповідь, попереджають кіберспеціалісти НАТО. Про це інформує replyua.net.
«Як повідомили експерти НАТО, так звана атака NotPetya, яка охопила урядові інформаційно-технологічні системи в Україні напередодні Дня конституції країни і вразила ще 64 країни, є порушенням суверенітету Києва і заслуговує контрзаходів, включаючи саботаж. Київ звинуватив Росію в атаці », - пишуть автори статті Марк Брідж і Шон О'Нілл. У свою чергу, Томас Мінарік, правовий експерт Об'єднаного центру передових технологій в області кібероборони НАТО, зазначив: «Контрзаходи можуть полягати, наприклад, в кібероперації, саботуванні інформаційно-технологічні системи держави-нападника, але їх не обов'язково проводити кіберзасобами».
За оцінками фахівців НАТО, хоча атака здавалася простою, вона була занадто комплексної і дорогою, щоб бути справою рук незалежних хакерів. Вони також виключають кримінальний кіберзлочин, оскільки хоча програма нагадувала вірус Petya, у більшості жертв не було можливості виплати викупу в розмірі 300 доларів. Експерти вважають, що атака, швидше за все, була справою рук держави або групи хакерів, що користуються підтримкою держави і прагнуть заподіяти великомасштабний збиток Україні.