Ким Чен Ин заявив про наявність у Північній Кореї повного спектру стратегічної зброї

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що міжконтинентальна балістична ракета (МБР), яка нещодавно пройшла випробування, здатна нести великий і важкий ядерний заряд. Про це інформує replyua.net. Після випробування Кім Чен Ин оголосив, що тепер КНДР володіє повним спектром стратегічної зброї, включаючи атомну і водневу бомби, а також МБР, повідомило в середу Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).
Як повідомлялося, 4 липня КНДР запустила балістичну ракету в бік Японії. Висота польоту ракети становить понад 2,8 тисячі метрів. Державне телебачення КНДР повідомило, що ракета може вразити ціль «в будь-якій точці світу».
Політ тривав 40 хвилин, ракета впала в економічній зоні Японії. Відомостей про збиток, заподіяний японським повітряним або морським судам, поки немає. Японія назвала пуск порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і заявила протест. США скликають засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй у зв'язку з випробуваннями міжконтинентальної балістичної ракети в КНДР. Відповідний запит направила представник Сполучених Штатів Америеи в ООН Ніккі Хейлі. Засідання заплановано на сьогодні, 5 липня.