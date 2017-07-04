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Євромайдан став посібником для венесуельських революціонерів

Євромайдан став посібником для венесуельських революціонерів
Євромайдан не тільки став великою подією у житті України, а і культурним явищем у масштабах всього світу. При цьому деякі революціонери переймають український досвід і пристосовують його до власних реалій, - про це інформує replyua.net з посиланням на матеріали видання «Голос Америки».

Так, репортери помітили, що венесуельські протестувальники надихаються саме історією Євромайдану. Зокрема, опозиція влаштовує публічні покази документальної стрічки «Зима у вогні», присвяченої подіям в Києві з листопада 2013 по лютий 2014 років. При цьому, фільм демонструють повсюдно – на сеанс можна потрапити в кінотеатрі, університеті, книжковому магазині чи навіть на ринку. За переглядом відбуваються обговорення та дискусії. Багатьох венесуельців історія України сильно зворушує – наприклад, професор університету Карлос Дельґадо зауважує, що побачивши сьози в очах українців і дізнавшись їхню історію, запитуєш сам себе – ти в Києві чи в Кафеталі (йдеться про район Каракаса, де протести були особливо сильними - ред).

Крім наведеного, можна вказати ще на деякі паралелі – наприклад, венесуельці також виготовляють і яскраво розфарбовують щити, що захищають їх від сльозогінного газу, каміння та гумових куль, які проти них використовують правоохоронці. Нагадаємо, у Венесуелі від початку протестів у квітні цього року у сутичках з поліцією загинуло вже вісімдесят осіб.
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