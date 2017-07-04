Трамп планує збільшити об’єми газу, що постачається до Європи, для зменшення впливу Москви – ЗМІ

Американський президент Дональд Трамп має наміри збільшити обсяги газу, що експортується до Європи, з метою зменшення впливу Російської Федерації в регіоні, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Таку інформацію оприлюднило видання Reuters. За даними журналістів, Білий дім розглядає варіант збільшення поставок американського газу в якості політичного інструменту під час майбутньої зустрічі з керівництвом близька 10 європейських країн, які нині залишаються залежними від енергоресурсів Росії. Саміт «Трьох морів», що відбудеться вже в цей четвер, 6 липня, передбачає, що американський президент також зустрінеться вперше з російським колегою Володимиром Путіним. Одним із завдань проекту «Трьох морів» є розширення місцевої енергетичної інфраструктури, за участі Польщі, Австрії, Угорщини, Латвії та Естонії.
Беручи до уваги факт втручання Москви в американський виборчий процес та не останню роль Росії в конфліктах на Донбасі та Сирії, представники Республіканської партії США радять Трампу зайняти жорстку позицію щодо Путіна та Росії, використовуючи при цьому експорт газу в якості важеля тиску. Крім того, у Європі очікують, коли Трамп оприлюднить позицію Білого дому щодо російського проекту «Північний потік – 2», яким передбачено прокладання газопроводу з території РФ до Німеччини через Балтійське море, оминаючи українську територію.