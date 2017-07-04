Россия пытается организовать терроризм в Украине методами, опаснее ИГИЛ – эксперт

Во время беседы с экспертами аналитического центра Atlantic Council аналитик Игорь Козак заявил, что террористические приемы, используемые Россией в Украине, направлены на поражение самых боеспособных частей украинской армии. Об этом информирует replyua.net.
«Спонсируемый Кремлем терроризм в Украине сейчас находится в активной стадии. И опасность этого феномена намного больше, чем действия сторонников «Исламского государства» в европейских странах. В действительности, те возможности, которыми располагает российский президент Владимир Путин, в существенной мере превышают потенциал ИГИЛ. Особое внимание эксперта привлекла недавняя новость о том, что 27 июня текущего дома в своей квартире в центральной части Киева был убит командующий украинской разведкой подполковник Максим Шаповал. Вместе с тем, Козак подчеркнул, что спустя несколько часов после того, как убили Шаповала, Украину поразила мощнейшая кибератака. И уже на следующий день жертвой взрыва оказался полковник Службы безопасности Украины, который отправился на Донбасс.
С учетом этих фактов, Шаповал призвал мировое сообщество более пристально взглянуть на подобные действия России до тех пор, пока их опасность не возросла, и заставить главу Кремля понести наказание за свои действия.