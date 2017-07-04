Трамп прокоментував запуск ракети КНДР

Глава Білого дому Дональд Трамп прокоментував в Twitter черговий запуск балістичної ракети Північній Кореї і висловив надію, що Південна Корея, Японія і Китай відреагують відповідно. Про це передає replyua.net. «Північна Корея щойно запустила чергову ракету. Цей хлопець може знайти собі заняття краще? Важко повірити, що Південна Корея і Японія будуть терпіти це і далі», - написав Трамп і висловив надію, що Китай дасть жорстку відповідь на пуск КНДР і «раз і назавжди покладе край цій нісенітниці».
Як відомо, сьогодні, 4 липня, з західного узбережжя КНДР було здійснено запуск балістичної ракети в бік Японського моря, яка пролетіла 930 кілометрів. Про це повідомляє агентство Кіодо з посиланням на південнокорейський Об'єднаний комітет начальників штабів.
Тривалість польоту склала 40 хвилин, ракета впала у виключній економічній зоні Японії. Відомостей про збиток, заподіяний японським повітряним або морським судам, поки немає. Японія назвала пуск порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і заявила протест. Імовірно, ракету було запущено по навісній траєкторії, як і ракета «Хвансон-12», пуск якої було здійснено 14 травня. Тоді висота польоту ракети «Хвансон-12» склала 2111 кілометрів, дальність польоту 787 кілометрів. Висота в 2000 кілометрів була досягнута вперше.