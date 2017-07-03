Панфилов: Путин будет заглядывать в глаза Трампу в поисках проблеска сочувствия

Олег Панфилов, профессор Государственного университета Илии в Грузии, дал прогноз относительно предстоящей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита «Большой двадцатки», которая состоится 7 или 8 июля.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии, профессор отмечает, что никто не может дать точный прогноз относительно этой встречи. «Будет ли она короткой – привет, как дела, или же Путин будет нудно заглядывать Трампу в глаза, чтобы заметить проблеск сочувствия? Если российский глава уже непосредственно от американского президента услышит требование вернуть Крым и уйти из Донбасса, это будет означать конец "русскому миру", новой недоимперии, которая хочет вернуть себе мнимое могущество», пишет Панфилов. По его словам, если Соединенные Штаты хотят иметь над РФ преимущество, то отличным поводом станет возврат ворованных территорий – не только Донбасса и Крыма, но и тех, что были украдены в девяностых в результате сепаратистских движений.
«Если Дональд Трамп действительно сможет повторить подвиг своего коллеги и однопартийца Рональда Рейгана, то существованию России как империи будет положен конец, без попыток восстановления мнимого величия», подчеркнул Панфилов.