СМИ узнали о теме переговоров Путина и Трампа

Источник из администрации президента США заявил о том, что Владимир Пути н и Дональд Трамп во время личной встречи обсудят ситуацию в Украине и войну в Сирии, информирует replyua.net со ссылкой на CNN.
СМИ напомнили, что встреча двух лидеров пройдет 7 или 8 июля в немецком Гамбурге. Трамп хочет поговорить о ситуации в Украине, а также обсудить с Путиным его поддержку сирийского президента Башара Асада. Телеканал при этом подчеркнул, что такие планы строит американский президент, однако во время встречи ни он, ни Путин не станут обсуждать вмешательство России в президентские выборы в США. Как сообщалось, в Белом доме подтвердили встречу Трампа с Путиным в рамках саммита G20.
Так, советник по национальной безопасности Трампа Герберт Макмастер заявил, что встреча Трампа с Путиным входит в число нескольких запланированных мероприятий во время визита президента США в Германию. Также известно, что президент США поручил советникам составить список уступок, на которые он готов пойти во время переговоров с Путиным.