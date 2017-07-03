Дипломат: усиление Украины необходимо Дональду Трампу

Если Украина станет сильной, Дональд Трамп сможет вынудить власти России пойти на очень большой компромисс по Донбассу. Как информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф, об этом заявил Джон Хербст, бывший посол США в Украине.
«Трамп хочет улучшить отношения с Москвой. Он понимает, что проблема Украины – это большое препятствие для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. И чтобы убедить Кремль пойти на настоящий компромисс, может быть, нужно усилить Украину», считает бывший посол. Он уверен, что политику Кремля давно раскусил не только вице-президент, но и госсекретарь, а также министр обороны США.
По словам Хербства, эти люди могут повлиять на Дональда Трампа, который и сам уже начал понимать, что та внешняя политика, которую ведет Россия, никак не поможет наладить отношения между Москвой и Вашингтоном. Бывший посол добавил, что Дональд Трамп уже многое осознал и считает, что России пора прекратить свою агрессию на востоке Украины.