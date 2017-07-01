Святкування приєднання Гонконгу закінчилось сутичками

Святкування повернення Гонконгу до складу Китайської народної республіки було затьмарене сутичками між громадянами, - про це інформує replyua.net з посиланням на матеріали ВВС.
Так, сьогодні, першого липня Гонконг (Сянган) святкує двадцятирічний ювілей приєднання до КНР – колишня британська колонія була передана до складу соціалістичного Китаю у 1997 році. До міста прибув китайський державний лідер Сі Цзіньпін, який також був присутній на інавгурації нового очільника адміністрації міста Керрі Лем. У ході урочистих заходів відбулись сутички між двома сторонами-опонентами: прибічниками демократичного устрою та демонстрантами, які підтримують офіційний Пекін. Звучали вигуки до ліквідації однопартійної системи. У бійку втрутилась поліція, затримавши найбільш активних її учасників. Зокрема, про затримання їх членів повідомили партії «Демосісто» та «Ліга соціал-демократів».
Зауважимо, що останнім часом у Гонконгу наростають протестні настрої. Це пов’язано з тим, що деякі громадяни не вірять обіцянкам Пекіну не посягати на демократичний устрій міста. Нагадаємо, КНР щодо Гонконгу, Макао, та, у разі його повернення, Тайваню, обіцяє проводити політику «одна держава – дві системи».