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Політична криза у Великобританії набирає обертів

Політична криза у Великобританії набирає обертів
У Великобританії не надто спокійно – ймовірно, назріває нова політична криза, - повідомляє replyua.net з посиланням на матеріали порталу «РБК-УКраїна».

Зокрема, сьогодні, першого липня 2017 року, у Лондоні відбувся кількатисячний марш протесту, спрямований проти політики кабінету лідера консервативної партії Терези Мей. Протестувальники зібрались під штаб-квартирою ВВС під керівництвом лідера лейбористів Джеремі Корбіна. Останній розкритикував урядову програму дій, називаючи її вбивчою для найбідніших громадян. Повідомляється, що організаторами заходу стали профспілки країни. Основною вимогою, яку озвучили на мітингу, стала відмова від політики скорочення державних видатків як у сфері охорони здоров’я, так і у правоохоронній сфері. Крім того, було видно плакати з вимогою відставки очільниці уряду.

Нагадаємо, двадцять дев’ятого червня 2017 року уряд під керівництвом Мей «отримав» від Палати громад вотум недовіри. Голоси для резолюції віддали як лейбористи, так і юніоністи, які взамін отримали фінансову підтримку Північної Ірландії. Політична криза у Великобританії тільки серйозніше загострилась з моменту позачергових виборів восьмого червня поточного року, на яких партія Мей не спромоглась отримати переконливу більшість.
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