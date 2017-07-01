Валєтов: а коли Путін втече до Києва?

Український письменник та підприємець Ян Валєтов розмірковує з приводу долі так званих проросійських «президентів та лідерів держав» на пострадянському просторі та за його межами, - інформує replyua.net з посиланням на «Обозреватель».
Так, Валєтов ділиться курйозною, але від того не менш правдивою новиною: колишній президент невизнаної Придністровської Молдовської Республіки Шевчук втік до Молдови на човні. Тобто, варто вдуматись: людина, яка все життя розвалювала конкретну державу і відокремлювалась від неї, тепер рятується в ній від переслідувань. У той же час, «проросійський» Додон заборонив на території Молдови пересування автівками з номерами як невизнаного Придністров’я, так і інших неповноцінних псевдодержавних суб’єктів. Валєтов пропонує задуматись – а Додон точно настільки проросійський як про нього говорять?
А таких «лідерів» Кремль наплодив більш ніж достатньо по всьому світі – на всіх човнів не вистачить. Мабуть, нам скоро теж варто чекати Захарченка, який тікатиме до України тунелем на шляху до Лондона, і Плотницького, який прибуде дельтапланом? А там, дивись, і Путін втече до Києва від своїх розлючених сподвижників, - наголошує Валєтов.