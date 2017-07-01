Американский эксперт рассказал, почему нужно опасаться встречи Трампа с Путиным

В своей статье для ресурса Politico журналист из США Майкл Кроули пишет, что особую обеспокоенность экспертов по нацбезопасности и критически настроенных по отношению к России политиков вызывает то, что глава Белого дома Дональд Трамп очень сильно стремится угодить президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на «Новое время». В том числе, в американской столице отметили, что какой-либо конкретный план для переговоров со своим российским коллегой отсутствует, хотя всю свою политическую деятельность Путин посвятил борьбе между Соединенными Штатами и Россией.
«Путин приедет на встречу с Трампом с продуманным планом. На встречи подобного уровня он приезжает в полной готовности», - пояснил Томас Грэм, ранее занимающий должность помощника экс-президента Джорджа Буша по вопросам России.
Вместе с тем, помощники американского лидера из Белого дома с некоторым опасением относятся к встречам с представителями Кремля из-за конфуза Трампа в Овальном кабинете с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и послом Сергеем Кисляком. Как известно, проведение саммита «G20» в немецком Гамбурге запланировано на 7-8 июля текущего года.