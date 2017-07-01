Крушение надежд Путина: на Западе пояснили, как Трамп поменял свое отношение к России

Руководитель польского Министерства иностранных дел Витольд Ващиковскй в беседе с журналистами РАР заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп на протяжение длительного времени не переставал надеяться, что отношения его страны с Российской Федерацией удастся улучшить, но уже нынче его позиция по данному вопросу начала постепенно меняться. Об этом сообщает replyua.net. По мнению главы польской дипломатии, отныне Дональд Трамп начал поддерживать точку зрения представителей Республиканской партии, которые утверждают, что для официального Вашингтона Москва – это геополитический соперник.
«Уже сейчас можно увидеть, что у Трампа началась эволюция в поддержку основных положений Республиканской партии, согласно которому на протяжение многих лет постоянно утверждается, что Кремль – основной геополитический соперник Белого дома», - отметил Ващиковский.
В то же время, главный дипломат Польши добавил, что о желании провести полную перезагрузку отношений с Москвой говорило немало президентов, хотя, считает Витольд Ващиковский, именно в российской столице находится ключ к хорошим отношениям.