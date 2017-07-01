Журналист об опасности встречи Путина и Трампа: президент США очень хочет угодить главе РФ

Майкл Кроули, известный американский журналист, написал в колонке Politico о том, что представители Белого дома и эксперты по национальной безопасности, настроенные против улучшения отношений между США и Россией, крайне обеспокоены предстоящей встречей Дональда Трампа и Владимира Путина, поскольку президент США очень хочет угодить российскому главе, передает replyua.net.
В частности, в Вашингтоне сообщили, что у Трампа нет конкретного плана для встречи с Путиным, который всю свою жизнь потратил на борьбу между США и РФ. По словам Кроули, Томас Грэм, бывший советник Джорджа Буша-младшего по вопросам России, считает, что Путин уже подготавливает очень продуманный план, и на такие переговоры он приезжает во всеоружии – максимально подготовленным, и это вызывает опасения.
Эксперты при этом уверены, что, несмотря на введение новых санкций США против РФ, а также на постоянные обвинения в адрес России из-за ее возможного вмешательства в выборы, Путин все равно рассчитывает на улучшение отношений между двумя странами, и во время встречи сделает все для этого.