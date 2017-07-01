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Кінець терпінню Трампа: КНДР отримає рішучу відповідь

Кінець терпінню Трампа: КНДР отримає рішучу відповідь
Вчора, 30 червня, президент США Дональд Трамп після переговорів з південнокорейським президентом Мун Чже Іншому закликав всі зацікавлені сторони до реагування на дії влади КНДР, повідомляє replyua.net з посиланням на Reuters Глава Білого дому відзначив, що «епоха стратегічного терпіння щодо програм Північної Кореї з ядерних і балістичних ракет закінчилася».

«Разом ми стоїмо перед загрозою безрозсудного і жорстокого режиму в Північній Кореї. Програми ядерних і балістичних ракет цього режиму вимагають рішучої відповіді», - підкреслив Трамп. У той же час він заявив, що США відкриті для відновлення діалогу з КНДР, але тільки за обставин, які приведуть до того, що Пхеньян відмовиться від своєї програми озброєння.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп на рік продовжив санкції відносно КНДР. Про це заявляли у прес-службі Білого дому. Згідно з повідомленням, мова йде про збереження обмежувальних заходів, які були введені в 2008 році. У 2010, 2011, 2015 і 2016 санкції продовжувалися і розширювалися. Термін дії обмежень мав завершитися 26 червня поточного року, проте Трамп прийняв рішення продовжити їх з огляду на те, що зберігається «режим надзвичайного стану стосовно Північної Кореї».
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