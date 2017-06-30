Анонсована зустріч Трампа та Путіна викликає занепокоєння – журналіст

Американський журналіст Майкл Кроулі, який спеціалізується на питаннях міжнародної політики, в останній публікації для видання Politico заявив, що довгоочікувана зустріч президентів США та Росії змушує занепокоїтись, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Днем раніше представники Білого дому та Кремля підтвердили інформацію, що Дональд Трамп та Володимир Путін матимуть зустріч в рамках саміту країн Великої двадцятки. Журналіст відмітив, що американський президент має наміри на майбутній зустрічі планує покращити відносини з російським колегою, на тлі того, що спецслужби США не припиняють розслідування щодо російського втручання в американський виборчий процес.
Кроулі зауважив, що експерти та прихильники жорсткої політики щодо РФ в Білому домі занепокоєні тим, що Трамп, який раніше говорив про перспективу дружби з Путіним, може під час майбутньої зустрічі бути занадто догідливим для президента Росії. Крім того, деякі джерела адміністрації президент США зазначають, що у Трампа наразі відсутній конкретний план розмови з Путіним і він дійсно може говорити з ним про, що захоче. Експерти вважають, що це може зіграти проти самого Трампа, адже Путін який витратив стільки років на боротьбу між двома країнами, точно прибуде на зустріч з американським президентом підготовленим. Натомість нинішній глава США, на думку експертів, прагне покращити відносини з Москвою, адже вважає співробітництво з Росією проти ісламського тероризму дуже корисним.