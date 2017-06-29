У ЄС розповіли, як вплине рішення Трампа про вихід з кліматичної угоди на відносини з США

Сьогодні, 29 червня, у Берліні завершилась підготовча зустріч лідерів країн-членів Євросоюзу в рамках підготовки до майбутнього саміту країн Великої двадцятки, що відбудеться 7-8 липня в Гамбурзі, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Під час цієї наради лідери Франції, Німеччини та Італії висловили власне бачення відносин між ЄС та США після того, як американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки вийдуть з Паризької кліматичної угоди. Канцлер ФРН Ангела Меркель, французький президент Еммануель Макрон та керівник італійського уряду Паоло Джентілоні виступили зі спільною заявою, в якій вони наголосили, що не вважають за доцільне вдаватися до ізоляції Дональда Трампа через його рішення під час майбутнього саміту.
Меркель відмітила, що між ЄС та США існує низка розбіжностей, однак водночас американсько-європейські відносини зосереджені на тісній співпраці і в ЄС планують не відмовлятись від цієї співпраці. Макрон в свою чергу зауважив, що співробітництво США з Євросоюзом та Францією зокрема, цінна з точки зору співпраці в сфері безпеки й оборони, тому обривати дискусію недопустимо.