валюта
СпецтемаПавел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев

Россия и США договорились по Донбассу

Россия и США договорились по Донбассу
Григорий Карасин, заместитель главы МИД России, заявил о том, что Россия и Соединенные Штаты смогут продолжит диалог, который коснется урегулирования ситуации на востоке Украины.

Как информирует replyua.net со ссылкой на «Известия», Карасин отметил, что хотя США и не принимают участия в урегулировании конфликта, но тони вовлечены в процесс конфликта, причем с самого начала, однако до сих пор не участвуют в нормандских переговорах. Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что ситуация на востоке Украины является одной из самых важных тем во время контактов Соединенных Штатов и России на разных уровнях.

«При прежней администрации США работал формат помощника президента России Владислава Суркова и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Она ушла в отставку. Мы предложили нашим заокеанским партнерам продолжить начатую работу», заявил Карасин. По его словам, такую идею в Вашингтоне уже поддержали, и сейчас Россия ждет нового назначения (вместо Нуланд), чтобы возобновить важные переговоры.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Турчинов: российская недоимперия не сможет остановить Украину кибератаками и войной

Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины
Важное за сутки
28 июн 2017
28109

Турчинов: российская недоимперия не сможет остановить Украину кибератаками и войной

В День Конституции Украины Александр Турчинов, секретарь СНБО, заявил о том, что российская недоимперия не сможет остановить Украину с помощью кибератаки и войны, а также поздравил всех украинских

28 июн 2017
16165

Есть только одна страна, которой по силам за считанные дни переловить по норам всех хакеров, – эксперт

В Украине и других странах мира уже вовсю сообщают о страшном вирусе с названием Петя (Petya), из-за которого наблюдались сбои в работе Бориспольского аэропорта, множества банков, торговых сетей,

28 июн 2017
14417

Геращенко: тривожні новини з ПАРЄ

Народний обранець та член української делегації до ПАРЄ Ірина Геращенко на персональній сторінці в Фейсбук повідомила останні новини зі Страсбургу, де відбуваються засідання цієї організації, - про

Последние новости

Бабченко: России давно уже нет, остался лишь фейк, придуманный Кремлем

Депутати, які голосували за закони «16 січня» отримали нагороду від Порошенка

У Ватикані черговий скандал через розбещення неповнолітніх

Марина Ставнійчук: попри всю критику і таке інше я вимагаю повагу до Основного закону

Найближчими днями в Україні буде спека у супроводі гроз і граду

Жители Крыма столкнулись с новой бедой: в Интернете показали видео

Дипломат: в 2019-м нас ждет конституционная реформа

Тонущее судно: России не хватает денег на оружие

Порошенко: от Путина можно всего ожидать, его действия непредсказуемы

Италия собирается закрыть морские порты для нелегальных мигрантов

Корреспондент: иногда Трампа ругают зря

Шевченко: Украина дождалась этого

Эксперт: вирус Petya – хакерская диверсия, поскольку за деньгами, которые требовал вирус-вымогатель, никто не пришел

Путин: иностранные спецслужбы поддерживают террористов у российской границы

Оприлюднена дата початку дії зони вільної торгівлі між Україною та Канадою

Меж не існує: Вчені змінили середню тривалість життя людини

Бойовики використовують дітей як живий щит або як солдат – Держдеп США

«Яблоку негде упасть» - одесситы похвастались крымчанам снимками пляжей

Россия и США договорились по Донбассу

Захарова виступила із погрозами на адресу США через арешт російської дипломатичної власності

 Новости за день