Россия и США договорились по Донбассу

Григорий Карасин, заместитель главы МИД России, заявил о том, что Россия и Соединенные Штаты смогут продолжит диалог, который коснется урегулирования ситуации на востоке Украины.
Как информирует replyua.net со ссылкой на «Известия», Карасин отметил, что хотя США и не принимают участия в урегулировании конфликта, но тони вовлечены в процесс конфликта, причем с самого начала, однако до сих пор не участвуют в нормандских переговорах. Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что ситуация на востоке Украины является одной из самых важных тем во время контактов Соединенных Штатов и России на разных уровнях.
«При прежней администрации США работал формат помощника президента России Владислава Суркова и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Она ушла в отставку. Мы предложили нашим заокеанским партнерам продолжить начатую работу», заявил Карасин. По его словам, такую идею в Вашингтоне уже поддержали, и сейчас Россия ждет нового назначения (вместо Нуланд), чтобы возобновить важные переговоры.